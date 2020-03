Ladreit de Lacharrière (Fimalac) au chevet de Rallye, la maison-mère de Casino

Le financier Marc Ladreit de Lacharrière va refinancer les opérations de dérivés de Rallye, la maison-mère de l'enseigne de grande distribution Casino, une opération dont le montant maximum "s'élève à 215 millions d'euros", selon un communiqué commun lundi.

Cette opération s'inscrit "dans le contexte de l'évolution des marchés boursiers liée à l'épidémie de coronavirus", précise le communiqué. Elle s'accompagne d'un "potentiel investissement de Fimalac dans le groupe Euris", la maison-mère de Rallye.

La Financière Marc Ladreit de Lacharrière, Fimalac, dispose en effet désormais "de la faculté pendant une durée de sept années d'investir à hauteur de 49,99% dans Euris", selon les termes du communiqué. Cette investissement se ferait "par l'intermédiaire d'une nouvelle société holding qui serait détenue par Jean-Charles Naouri et sa famille et contrôlera Euris".

Dans le détail, Fimalac doit permettre "le remboursement de l'intégralité des opérations de dérivés conclues par Rallye, HMB, et Cobivia, qui ne sont pas soumises aux plans de sauvegarde desdites sociétés mais ont fait l'objet d'accords spécifiques".

Ces accords spécifiques, signés fin novembre 2019 et visant à réaménager plusieurs échéances financières, prévoyaient des "nantissements", sortes de garanties, sur 8,73% du capital de Casino, exigibles par les "établissements financiers parties aux opérations de dérivés" en cas de non-respect d'un ratio de couverture.

Or, "dans le contexte actuel sans précédent" d'une économie mondiale bouleversée par l'épidémie de coronavirus, "il ne peut être exclu que le ratio de couverture ne soit pas respecté", explique encore ce communiqué commun. Cela pourrait entraîner "la perte pour Rallye de 8,73% du capital de Casino (à la date du présent communiqué)".

"Dans l'hypothèse où les établissements financiers concernés réaliseraient leurs sûretés et appréhenderaient les actions Casino nanties à leur profit", Fimalac s'est engagé à financer une société, nommée Par-Bel 2, "filiale à 100% d'Euris", et "contrôlée à 100% par Monsieur Jean-Charles Naouri et sa famille", qui offrirait "une liquidité aux établissements financiers concernés".

"Dans une telle hypothèse, les actions ainsi acquises seraient directement transférées dans une fiducie-sûreté au bénéfice de Fimalac en garantie du financement consenti à Par-Bel 2", précise encore le communiqué.

Enfin, dans l'hypothèse où cette ligne de financement ne serait "pas tirée avant le 31 décembre 2020", Fimalac permettrait une ligne de crédit à hauteur de 215 millions d'euros à Rallye, pour que cette dernière puisse "procéder au remboursement de ses opérations de dérivés", au plus tard le 5 janvier 2021.

En outre, un représentant de Fimalac au conseil d'administration de Casino sera proposé par Jean-Charles Naouri lors de sa prochaine assemblée générale. Le communiqué précise que Fimalac détient 2,8 millions d'actions Casino, soit 2,6% du capital.

cda/jld/nth