Ladj Ly, caméra coup de poing

Les quartiers, Ladj Ly les connaît bien. Depuis vingt ans, celui qui a grandi dans la cité des Bosquets, à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, capture son environnement caméra au poing. À l'aune de ses 40 ans, il vit toujours de l'autre côté du périph et ne compte pas abandonner sa banlieue de sitôt. Fin 2018, il ouvre à Clichy-sous-Bois l'école de cinéma Kourtrajmé, du nom du collectif au sein duquel il a fait ses premières classes. Et espère ainsi ouvrir la voie à une nouvelle génération exclue des circuits traditionnels. Rejeton d'une fratrie de cinq frères et s?urs, né d'une mère au foyer et d'un père éboueur maliens, le réalisateur a appris à filmer loin des institutions, seul ou avec sa bande de potes. Si certains d'entre eux, comme Kim Chapiron, Toumani Sangaré et Romain Gavras, ont naturellement emprunté la trajectoire de la fiction, Ladj Ly, lui, s'est rapidement tourné vers le documentaire teinté de politique.En 2006, soit un an après les émeutes qui éclatent à deux pas de chez lui, à la suite de la mort de Zyed et Bouna ? deux adolescents électrocutés dans un site EDF de Clichy-sous-Bois alors qu'ils échappaient à un contrôle de police ?, il coréalise un documentaire sur les habitants de Montfermeil, 28 millimètres : portrait d'une génération, avec le photographe JR. Son portrait en noir et blanc tiré de la série réalisée deux ans plus tôt, le montre caméra braquée tel un fusil. Un moyen de déjouer...