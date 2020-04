Ladislas Lozano : "Le football français n'a pas voulu de moi"

À défaut de le faire sur le banc du club de foot, c'est en mairie de Calais que siège désormais Ladislas Lozano. Élu le 15 mars dernier dans sa ville de cœur, où il est revenu en début d'année, l'entraîneur historique du CRUFC a profité de son retour en terres calaisiennes pour ouvrir la boîte à souvenirs. L'occasion d'évoquer la formidable épopée de ses troupes en Coupe de France, vingt ans après, mais aussi la dictature franquiste, l'exil familial dans le 9-1, Jacques Chirac et le Qatar. Rien que ça.

"Il y quelques mois, j'ai relu les lettres, courriers et fax reçus en 2000 au club, pour certains restés sans réponse, ce dont je suis navré. J'ai proposé à Madame Bouchart d'en faire une expo. Elle a été emballée."

J'étais effectivement disponible pour reprendre du service. Les six années passées au club m'ont affecté, mais aussi la mentalité des locaux, leur façon de se bagarrer, dépasser leurs limites, rejeter l'adversité. Calais forge les caractères et j'ai été très heureux d'y vivre. J'étais donc d'accord pour y terminer, même bénévolement, ma carrière. Ce souhait ne se réalisera pas. Je suis désormais disponible et libre pour d'autres engagements. Le football reste ma passion, avec l'architecture, l'urbanisme, la réflexion autour de la construction de bâtiments. J'ai d'autant plus été à l'aise d'accepter d'intégrer la liste de Natacha Bouchartque c'est cette deuxième voie qui l'intéressait, et que ça me permettait de revenir à Calais.Il y quelques mois, j'ai relu les lettres, courriers et fax reçus en 2000 au club, pour certains restés sans réponse, ce dont je suis navré. J'ai proposé à Madame Bouchart d'en faire une expo. Elle a été emballée. Après ces échanges, à ma grande surprise, elle m'a rappelé. Je la connaissais déjà : quand elle est devenue maire, j'étais salarié de la ville. On avait des convergences de vue sur un tas de choses. Dans ses propos et sa façon de faire, elle a beaucoup de points communs avec Claude Thiriot (ancien manager du CRUFC), qui me l'a présentée quand je suis arrivé à Calais et qu'elle se lançait en politique. Je me rends compte aujourd'hui que l'impression était bonne car elle transfère Lire la suite de l'article sur SoFoot.com