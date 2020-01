Lacrymogènes et drapeaux brûlés devant l'ambassade américaine à Bagdad

Les forces de sécurité de l'ambassade américaine à Bagdad ont brièvement tiré ce mercredi matin des grenades lacrymogènes pour disperser des centaines d'Irakiens pro-Iran brûlant le drapeau des Etats-Unis.Mardi, après avoir attaqué durant des heures l'ambassade américaine, des centaines de personnes ont annoncé un sit-in illimité à ses abords pour obtenir le départ des Américains d'Irak après des raids aériens qui ont fait 25 morts dans les rangs des forces pro-Iran. En soirée, les protestataires y ont installé une cinquantaine de tentes, ainsi que des équipements sanitaires de campagne.Depuis que des avions américains ont frappé dimanche des bases des Brigades du Hezbollah - une faction du Hachd al-Chaabi, paramilitaires dominés par des factions pro-Iran et intégrés aux forces régulières - le sentiment anti-Américain a flambé en Irak avant de culminer mardi avec l'attaque de l'ambassade.La France «condamne fermement» l'attaqueUne attaque « fermement » condamnée par la France. La ministre française des Armées Florence Parly a exprimé « toute sa solidarité » envers les Etats-Unis, depuis le Golfe d'Ormuz, où elle réveillonnait mardi soir avec l'équipage de la frégate Courbet, selon le texte de son intervention rendu public mercredi.Réagissant pour la première fois aux raids, le guide suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a « condamné avec force la malveillance » des Etats-Unis sur son compte Twitter. Mercredi matin, les forces irakiennes rebouclaient la Zone verte, où se trouvent l'ambassade et les plus hautes institutions d'Irak, dans laquelle les pro-Iran ont pénétré mardi par milliers sans jamais être inquiétés. LIRE AUSSI > Frappes américaines en Irak : cinq minutes pour comprendre ce regain de tensions Elles filtraient de nouveau les entrées aux checkpoints menant au secteur ultrasécurisé mais ne cherchaient visiblement pas à faire sortir les ...