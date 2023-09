Lacazette : « On se dit la même chose chaque week-end »

Le Général sur le point de rendre les armes.

C’est un Alexandre Lacazette abattu qui s’est présenté ce samedi soir au micro de Canal+, après un nouveau revers de l’Olympique lyonnais, cette fois-ci sur la pelouse de Brest (défaite 1-0). « On joue avec la peur vu la situation, c’est compliqué, constate le capitaine des Gones. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, sinon je vais déraper. Ça se répète, on se dit la même chose chaque week-end, on parle dans le vestiaire et on fait les mêmes choses sur le terrain… Ce n’est pas facile, mais c’est à nous de trouver la solution à l’intérieur. » …

