Lacazette, la contre-attaque du général

Auteur d'un triplé ce dimanche au Groupama Stadium face à Toulouse pour offrir à l'OL sa première victoire (3-0) à domicile de la saison, Alexandre Lacazette s'est enfin réveillé. Muet depuis deux mois, le capitaine rend à Pierre Sage la confiance que son coach lui accorde.

Il y a six mois, si on soufflait à Alexandre Lacazette qu’il claquerait un triplé face à Toulouse en décembre 2023, il n’aurait sûrement pas été surpris. Après tout, il venait de facturer 27 buts sur la saison, dont un quadruplé contre Montpellier. En revanche, si on lui avait dit ça dimanche soir, après la claque reçue au Vélodrome (3-0), il nous aurait sûrement dit d’arrêter de le narguer. Triple buteur ce dimanche au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette a été le grand bonhomme de la victoire des Gones face à Toulouse (3-0). Le capitaine rhodanien a livré un match plein au meilleur des moments, alors que l’OL aurait été en très mauvaise posture s’il n’avait pas pris les trois points sur sa pelouse (misérable, au passage). Il n’avait plus marqué depuis deux mois, et son doublé face à Lorient (3-3), devant son public.

Lacazette sort de sa cachette

Face au Téfécé, il comptait également deux pions à son compteur au moment d’entamer le second acte. Il a peut-être pu craindre que le même scénario face aux Merlus se répète, et que Lyon se liquéfie, de peur de gagner, au retour des vestiaires. Mais il n’en a rien été. Certes, Toulouse a fait passer quelques frissons aux locaux, mais les Violets n’ont pas été d’une grande menace pour Anthony Lopes dans sa quête d’un premier clean-sheet depuis la victoire à Rennes (0-1). Et cette fois, Lacazette a scellé le succès en inscrivant son troisième but de la partie à dix minutes du terme. Trois réalisations quasiment identiques, de renard des surfaces, qui ne vont pas chatouiller Rivaldo (contre Valence, 1999) pour le titre officieux de « plus beau triplé de l’histoire ». En panne sèche depuis deux mois, le Guadeloupéen a enfin ôté à Jake O’Brien – passeur décisif sur l’ouverture du score – le lourd fardeau de finisseur.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com