Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lacazette buteur, Arsenal reste dans la course à la Ligue des Champions Reuters • 04/07/2020 à 20:50









Lacazette buteur, Arsenal reste dans la course à la Ligue des Champions par Matthieu Cointe (iDalgo) Arsenal tient sa bonne opération. Les Gunners se sont imposés samedi sur la pelouse de Wolverhampton pour le compte de la 33ème journée de Premier League (0-2). Face à un concurrent direct dans la course à la Ligue des Champions, l'équipe de Mikel Arteta a maîtrisé son match et Bukayo Saka a ouvert le score d'une belle reprise de volée juste avant la pause. Entré en fin de rencontre, Alexandre Lacazette a doublé la mise pour inscrire son 8ème but de la saison en championnat. Au classement, Arsenal grimpe à la 7ème place et revient à 3 points de son adversaire du jour, 6ème. Si Manchester City se fait exclure de la prochaine Ligue des Champions, les deux équipes ont une bonne opportunité de se qualifier pour la Coupe d'Europe.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.