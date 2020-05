Laboratoires privés mis à contribution, personnes asymptomatiques testées... La France se prépare au dépistage massif du Covid-19

L'objectif du gouvernement est de procéder à 700.000 tests hebdomadaires à partir du 11 mai.

Un biologiste réalise un test sur un prélèvement, le 22 avril 2020. ( AFP / THOMAS COEX )

Se faire dépister du Covid-19 deviendra-t-il bientôt aussi simple que d'aller faire une prise de sang ? En vue du déconfinement , le gouvernement table sur le recours massif à des tests et s'appuie notamment pour cela sur les laboratoires privés. "Tout doit être fait pour rendre la réalisation du test facile et rapide", a déclaré mardi le Premier ministre Edouard Philippe. Avec comme objectif au moins 700.000 tests virologiques réalisés par semaine au 11 mai.

" Toute personne déclarant des symptômes sera testée et si elle est positive, nous allons remonter la chaîne des contacts de cette personne et nous allons donc tester ceux qui sont entrés en contact rapproché avec cette personne, symptomatiques ou non ", a précisé le chef du gouvernement mercredi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. "Nous allons donc tester beaucoup d'asymptomatiques", a martelé Édouard Philippe, en indiquant tabler sur une moyenne de "20 à 25" personnes testées pour chaque cas positif. "Nous avons compté jusqu'à 30 en moyenne", a-t-il ajouté. A raison de 3.000 nouveaux cas par jour, "cela représente 525.000 tests hebdomadaires, ça nous laisse une marge pour avoir une politique de tests spécifiques à destination des publics les plus fragiles et notamment des Ehpad", a-t-il souligné.

Les laboratoires de ville à rude épreuve

Il s'agira d'une montée en cadence importante, impliquant notamment une forte réactivité des laboratoires de ville. Car sur les 100.000 tests effectués chaque jour, environ "60.000 devraient l'être par le secteur privé qui en réalise environ 30.000 aujourd'hui", explique à l'AFP François Blanchecotte, le président du Syndicat des biologistes. Actuellement, "250.000 tests sont faits par semaine par les secteurs public et privé", précise-t-il. Début avril, l'Allemagne, souvent citée en exemple pour sa gestion de la crise, en réalisait entre 300.000 et 500.000 par semaine.

La gestion des tests, jusqu'ici réservés en France à un public restreint (soignants, personnes à risque et résidents d'Ehpad), a fait l'objet de critiques, certains regrettant une stratégie avant tout dictée par la pénurie. Les biologistes invoquent plusieurs raisons pour expliquer les difficultés rencontrées. "On a perdu du temps au début", considère M. Blanchecotte, notant que l'examen n'a obtenu le remboursement de l'assurance maladie que début mars. Le spécialiste évoque également des lourdeurs réglementaires : "sur les 900 plateformes techniques d'analyse en France, 130 plateformes sont habilitées à réaliser ce test".

Manque d'équipements et de tests

Par ailleurs, les biologistes se sont trouvés confrontés à un manque criant de matériel, que ce soit pour les masques, les écouvillons utilisés pour les prélèvements, ou les tests eux-mêmes, souvent faute de fournisseurs nationaux à un moment où le monde entier s'est mis à réclamer ces mêmes articles. Dans ce contexte, les prix des écouvillons ont parfois été multipliés par cinq voire par dix, tandis que ceux des masques se sont aussi envolés. "Débloquer la situation implique de multiplier nos sources d'approvisionnement et d'essayer d'être imaginatifs concernant nos fournisseurs", explique à l'AFP Jean-Michel Real, du groupe de biologie médicale Inovie, qui pratique 6.000 tests virologiques Covid-19 par jour, et espère atteindre 25.000 tests quotidiens prochainement. L'une des solutions pour son groupe a été de faire appel à une usine française de coton-tiges, qui s'est mise à fabriquer pour l'occasion des écouvillons.

"Ce n'est pas une mince affaire d'augmenter drastiquement les capacités réelles de tests dans un contexte de compétition mondiale pour des ressources en pénurie", confirme dans un courriel à l'AFP Gabriel Julia, du laboratoire Eurofins, remarquant que "les équipements d'extraction (...) et les réactifs associés sont également sous contrainte". "Cela a été une grosse bataille pour avoir accès au matériel nécessaire", regrette aussi Nicolas Ploquin, PDG du groupe de diagnostics Unilabs France, qui réalise 2.000 tests Covid-19 par jour.

En réaction, une cellule a été mise en place par le gouvernement pour coordonner les besoins en approvisionnement des laboratoires. "J'espère que cette coordination va permettre de monter en puissance", souligne M. Ploquin, disant "avoir trouvé une oreille attentive (...) qui nous rend optimistes". Restent encore, avant de passer le cap des 700.000 tests, d'autres difficultés, dont la nécessité de disposer de suffisamment de personnel pour effectuer les prélèvements. Sans oublier un "grand défi technologique", relève M. Blanchecotte, avec la transmission des résultats des tests sur un "concentrateur de données", afin de permettre un meilleur suivi des patients et de leurs proches. "D'habitude, quand on change quelque chose dans l'informatique d'un laboratoire, cela prend des mois. Là, on a deux semaines".