« La zone franc et le franc CFA méritent un sérieux dépoussiérage »

Dans le match France-Italie sur le CFA qui se joue depuis une semaine, Kako Nubukpo, professeur de sciences économiques à l'université de Lomé, craint fort que l'Afrique soit la grande perdante

L'Italie ne s'est visiblement jamais totalement remise de sa défaite lors de la bataille d'Adoua contre l'Ethiopie qui solda pour partie la fin de son aventure coloniale en Afrique et marqua assurément son déclin sur la scène internationale. Elle en a gardé une rancune et une envie tenaces à l'endroit de la France et de la Grande Bretagne qui en l'espèce ont connu des destinées plus prospères. Preuve nous en a été donnée ces jours derniers, par le feu nourri de déclarations de Luigi di Maio et Matteo Salvani, tous deux vice-présidents du Conseil italien, qui tour à tour ont dénoncé la perpétuation de la colonisation française en Afrique, avec à l'appui de leur démonstration, la question du franc CFA.

La sujétion coloniale

Le franc CFA est une monnaie qui pose problème : héritage colonial et post-colonial, sa compatibilité avec le processus d'émergence des 14 économies africaines qui l'utilisent, est une vraie question économique. Sa persistance, presque 80 ans après sa création le 26 décembre 1945, renvoie à la question sensible de la souveraineté politique des Etats africains. Les mouvements sociaux qu'il déclenche depuis quelques années posent à n'en point douter, la question de la demande d'émancipation des jeunes, pris en étau entre le chômage massif dont ils sont les premières victimes et l'absence d'espace d'expressions politique et sociétale.

Sur le premier point, l'économie du franc CFA est restée celle de la sujétion coloniale : c'est une monnaie qui maintient l'insertion primaire des économies de la zone franc au sein du commerce international, dans la mesure où son utilisation n'a pas permis d'amorcer la transformation sur place de matières premières et encore moins les échanges entre économies de la zone franc. Elle obère également la compétitivité-prix à l'export des économies qui l'utilisent. Elle incite enfin à la double répression financière et monétaire, du fait de la primauté de la défense de sa parité fixe avec l'euro au détriment du financement des économies de la zone franc. Or ces économies ont un besoin vital de financement à des taux d'intérêt faibles, des activités génératrices de revenus et d'emplois pour leurs populations dont la taille double tous les quarts de siècle.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr