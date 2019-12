La visite de la comète Borissov et autres infos scientifiques

Au menu de la 374e sélection hebdomadaire : la difficile lutte contre la rougeole, des dauphins presque tous droitiers, une pilule contraceptive à prendre une fois par mois, etc.

o Née hors du Système solaire, la comète Borissov va, dimanche 8 décembre, passer au plus près du Soleil que sa trajectoire le permet (à quelque 300 millions de kilomètres tout de même) et s'en éloignera ensuite.

o Astronomie toujours avec les premiers résultats de la sonde américaine Solar Probe, qui s'approche du Soleil.

o Géophysique : deux des plus importantes failles américaines sont-elles liées ? (En anglais)

o En refroidissant le climat à la fin du XVIIe siècle, deux éruptions volcaniques ont-elles précipité la réunion du royaume d'Angleterre et de celui d'Ecosse en 1707 ?

o Alors que se tient à Madrid la COP25 sur le changement climatique, on apprend que l'humanité aura, en 2019, émis plus de dioxyde de carbone qu'en 2018. C'est aussi le moment de faire le point sur ces années 2010 qui auront battu bien des records en matière de hausse des températures, de recul des glaciers et d'augmentation du niveau des océans.

o Reportage de l'AFP à Beznau, en Suisse, où la plus vieille centrale nucléaire d'Europe fête son demi-siècle.

o Pourquoi la fragmentation des forêts touche davantage certaines espèces que d'autres. (En anglais)

o Le sapin de Noël cultivé en France est-il menacé par la multiplication des épisodes caniculaires ?

o Le magazine Usbek & Rica se demande s'il faut privatiser la nature pour la sauver.

o La lutte contre la rougeole stagne, malgré l'existence d'un vaccin. La maladie a tué quelque 140 000 personnes en 2018, principalement de jeunes enfants. Aux Samoa, dont plusieurs dizaines d'habitants viennent de mourir de la rougeole, un leader du mouvement antivaccination a été arrêté. (En anglais)

