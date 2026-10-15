La violente poussette d’Enzo Fernández sur l’arbitre en plein match

Un serial pousseur. Vous êtes peut-être passés à côté de cette action pendant le match, aspirés par ce thriller à six buts, mais à la 74e, juste avant le but de Haaland, Enzo Fernández nous a fait du Enzo Fernández et s’est mis à pousser l’arbitre.

On ne sait pas s’il l’a fait exprès, néanmoins, au vu des images, il ne s’est pas non plus retenu pour faire tomber ce pauvre Sven Jablonski qui n’avait rien demandé. Pire, l’Argentin a fait comme si de rien n’était, regardant l’action en cours.…

LP pour SOFOOT.com