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La VINCI Mixed Cup : des fondations solides pour la saison
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 09:33
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La VINCI Mixed Cup : des fondations solides pour la saison

La VINCI Mixed Cup : des fondations solides pour la saison

Depuis 2021 à Meudon (Hauts-de-Seine) sous sa forme actuelle, l’unique tournoi de foot mixte des centres de formation professionnels en France et en Europe attire un plateau de plus en plus relevé de clubs désireux de bien préparer leur saison, mais aussi d’incarner une mixité encore en construction dans les centres de formation.

Depuis dix ans, la VINCI Mixed Cup révolutionne le football de demain en réunissant les meilleures équipes françaises et européennes des centres de formation autour d’un format unique où les performances des U16 féminines et U15 masculins s’additionnent pour ne faire qu’un.

Au-delà d’avoir tous été internationaux, Rio Mavuba, Gaëtane Thiney, Serge Aurier, Bernard Mendy, Jimmy Briand et Chris Mavinga ont un point commun : tous ces anciens joueurs professionnels se sont arrêtés en forêt de Meudon, ville de Jérôme Rothen et Jean-Paul Sartre, à choisir. Ces 26 et 27 août, il n’y avait pas que le festival Rock en Seine ou les universités d’été du Medef dans l’Ouest parisien. Au bout d’une rude montée, du genre de celles que les cyclistes empruntent en zigzaguant et les bus au ralenti, une vaste clairière a servi de décor aux futures pépites du foot.…

SF pour SOFOOT.com

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