La ville de Paris va proposer 500 logements à 5000 euros le mètre carré

Comment rendre les logements plus abordables à Paris, où le prix moyen du mètre carré a dépassé les 10 000 euros ?Depuis 2017, le conseil de Paris avec le soutien des élus d'opposition planche sur un dispositif qui permet depuis la loi ALUR de 2014 de proposer des logements dont le principe est basé sur la séparation du foncier et bâti.Un système qui permet d'alléger le coût des logements et les rendre plus accessibles. Le terrain reste la propriété d'un organisme foncier solidaire (OFS), tandis que les murs appartiennent à l'occupant pour une durée de 99 ans.Un système qui se développe déjà en Ile-de-France et en province.Ian Brossat, chef de file (PCF) pour les prochaines municipales et actuel maire adjoint au logement d'Anne Hidalgo, souhaite la construction de 500 logements de ce type livrés d'ici 2022, à un prix de 5 000 € le m2.Il explique ce dimanche dans le JDD que la nouvelle Foncière de la ville de Paris va mettre en chantier avant la fin de l'année des immeubles à moitié prix.Cinq sites concernésPour commencer, cinq sites ont été identifiés pour ces bâtiments : la ZAC Bédier-Oudiné (13e), la ZAC Saint-Vincent-de-Paul (14e), l'îlot Croisset (18e), la ZAC Gare des Mines (18e) et la ZAC Python-Duvernois (20e). Deux autres sites sont à l'étude pour 150 logements supplémentaires.« Ce n'est pas une simple expérimentation mais un véritable changement culturel de notre conception à l'accession à la propriété », lance l'élu communiste.Des logements de trois ou quatre piècesCes logements de trois ou quatre pièces s'adressent en priorité aux classes moyennes avec un revenu inférieur à 4 500 euros par mois pour un couple avec un enfant et 5 000 € pour un couple avec deux enfants. Un plafond qui pourrait être relevé à la demande de la ville de Paris.Une commission sera créée pour sélectionner les candidats à l'achat. Quatre critères seront retenus : les revenus, la composition ...