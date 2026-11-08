La vilaine simulation de Pierre Lees-Melou
Heureusement que le ridicule ne tue pas. Si le Paris FC a empoché de précieux points sur la pelouse de l’AJ Auxerre, ce n’est pas grâce à la bonté d’esprit de Pierre Lees-Melou . Le capitaine parisien a vilainement simulé une blessure au visage après s’être pris un ballon lancé par l’Auxerrois Cameron Archer… dans la poitrine.
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