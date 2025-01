La vigilance orange crue s'étend à l'Ouest

Plusieurs département ont été placés en vigilance orange crue ( AFP / LOU BENOIST )

Deux départements supplémentaires, l'Oise et la Seine-Maritime, ont rejoint samedi après-midi le Calvados, l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne en vigilance orange crue et la situation devrait perdurer dimanche, avec de plus une alerte pour vents forts, a indiqué Météo-France.

Cette situation est liée à la tempête Eowyn qui a touché violemment l'Irlande et l’Écosse.

"Une perturbation très active a concerné le nord-ouest du pays vendredi et la nuit", précise pour sa part le service d'information sur les crues, Vigicrues, sur son site internet.

"Les précipitations importantes ont touché principalement la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France" et "sur certains secteurs amont comme l'Illet (Ille-et-Vilaine) le pic de crue a été atteint", indique Vigicrues.

Une nouvelle perturbation, "plus active", est attendue dimanche, avec une tendance "à la hausse sur les cours d'eau bretons et normands samedi et dimanche, ainsi que sur certains cours d'eau des Pays de la Loire et des Hauts-de-France".

"Des crues plus importantes sont attendues sur les cours d'eau placés en vigilance orange, à savoir la Mayenne, en Pays de la Loire, l'Ille-Illet et le Meu en Bretagne, l'Epte, l'Orne moyenne et aval et la Dives en Normandie", avertit Vigicrues.

Dimanche, les cinq départements resteront en vigilance orange crues. Ils seront rejoints par les Côtes-d'Armor, le Finistère, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées qui seront en vigilance orange vent.

"La dépression +Herminia+, actuellement sur l'Atlantique, au large de l'Irlande, donnera des conditions à nouveau très perturbées pour la journée de dimanche (vent et pluies, neige en altitude)", indique Météo-France.

"Sur la pointe bretonne, les sols saturés constituent un facteur aggravant", poursuit l'institut météorologique, avec des rafales de vent possibles "de l'ordre de 130 km/h sur les côtes et voisines de 100 km/h dans l'intérieur des terres" dans le Finistère et les Côtes-d'Armor.

Dans les Pyrénées, le vent pourra "atteindre à la mi-journée des rafales tempétueuses de 110 à 120 km/h en moyenne montagne (au niveau des stations de ski) ainsi que localement en vallées (phénomène de +déferlement+). Ces rafales peuvent dépasser les 150 km/h sur certaines crêtes ou cols exposés", précise-t-on de même source.