"La vieille gauche poussiéreuse : Adrien Quatennens risposte après les critiques de Cazeneuve sur Mélenchon

Bernard Cazeneuve a dénoncé "la gauche de la radicalité et de la complaisance à l'égard de certaines formes de violence."

Adrien Quatennens à Paris, le 26 janvier 2021. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Jean-Luc Mélenchon doit être "combattu" : les propos de l'ex-Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, ont provoqué la colère du numéro deux de LFI, Adrien Quatennens, qui a critiqué jeudi 6 mai "la vieille gauche poussiéreuse qui ressort de son placard pour taper sur Jean-Luc Mélenchon".

"Jean-Luc Mélenchon doit être combattu. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que l'union de la gauche doit se faire dans l'ambiguïté", déclare Bernard Cazeneuve dans un entretien à L'Express en ligne mercredi 5 mai.

Alors que la gauche tente difficilement de se rassembler dans la perspective de 2022, l'ancien Premier ministre estime que "la gauche humaniste, républicaine, universaliste ne peut pas gouverner avec la gauche de la radicalité et de la complaisance à l'égard de certaines formes de violence".

Il oppose ainsi "la gauche de gouvernement", qui "considère que c'est son honneur et sa grandeur d'accepter, quand tout est difficile, de prendre ses responsabilités", à "une autre gauche, plus contestataire", "toujours plus habile à préparer le prochain congrès qu'à construire un projet pour notre pays" , qui "pense qu'il vaut mieux s'indigner, dénoncer, tout contester plutôt que de prendre le risque d'affronter les événements (...), cultiver la pureté des utopies, revendiquer toujours l'authenticité plutôt que de se compromettre en gouvernant".

Mélenchon incarne "la rupture"

Pour l'ancien Premier ministre, qui précise qu'il n'entend pas se présenter à l'élection présidentielle, "la gauche d'action est souvent victime du jugement de la gauche de contestation" et "la gauche toute entière peut finir par se perdre" à "ce jeu dangereux".

Invité à réagir sur Sud Radio , Adrien Quatennens a assuré que LFI n'avait "aucune autre prétention que celle de gouverner ce pays, avec une politique à la fois de gouvernement et de rupture".

Il a critiqué "la vieille gauche poussiéreuse qui ressort de son placard pour taper sur Jean-Luc Mélenchon", taxant la gauche "de Bernard Cazeneuve, François Hollande", de "gauche d'accompagnement, qui s'accommode de l'économie de marché, du capitalisme, essaie à la marge de changer de place la vaisselle et le rangement dans les placards".

Face à elle, il y a "la gauche de rupture", dans laquelle "il ne reste quasiment plus que nous" et qui est "incarnée essentiellement aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon", candidat déjà déclaré pour la présidentielle de 2022, a-t-il fait valoir.