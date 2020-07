Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Vieille Dame renversée à Milan Reuters • 08/07/2020 à 00:01









La Vieille Dame renversée à Milan par Léo De Garrigues (iDalgo) Alors qu'elle menait 2-0 à l'heure de jeu, la Juventus Turin s'est écroulée en fin de match pour s'incliner 4-2 sur la pelouse de l'AC Milan. Juste après la mi-temps, Adrien Rabiot a ouvert le score après un somptueux rush en solitaire avant que Cristiano Ronaldo ne double la mise en profitant d'une erreur de la défense centrale milanaise. A la 62e minute, Zlatan Ibrahimovic a réduit le score en transformant un penalty provoqué par une main de Leonardo Bonucci. Puis, en l'espace de deux minutes, Franck Kessie et Rafael Leao ont permis aux Rossoneri de passer devant. En fin de match, Ante Rebic s'est offert un but. Grâce à ce succès, l'AC Milan grimpe au 5e rang de la Serie A tandis que la Juve permet à la Lazio de garder un soupçon d'espoir dans la quête du Scudetto. Les Romains pointent à 7 points des Turinois.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.