La vie sans football, par Fernando Aristeguieta

Privé de ballon comme la très grande majorité de ses confrères, Fernando Aristeguieta prend la plume pour évoquer cette période inédite. Avec une question existentielle, abordée par l'attaquant vénézuélien de Monarcas Morelia : peut-on vivre sans football ?

Aristeguieta : " À cause de la crise, notre football va avoir de gros problèmes "

Qui vote pour la disparition du ballon ?

L'America de Cali échange les faux maillots des supporters contre des vrais

La drôle d'époque que nous vivons favorise la prolifération d'opinions en tout genre. Un phénomène logique, si l'on prend en compte la quantité de temps libre - forcé - dont nous disposons en ces temps de confinement. C'est une situation à laquelle personne n'était préparée et que personne ne voulait vivre, mais l'histoire est pleine d'épisodes inexplicables qui ont changé les habitudes des sociétés.Ce temps additionnel, que beaucoup utilisent pour réfléchir ou étudier, nous a donné l'opportunité de lire, d'écouter des théories et des idées sur à peu près tout. En réalité, en dépit de tous les mauvais côtés de cette crise, nous avons pu nourrir notre manière de penser. Nous avons eu le temps suffisant pour mettre nos idées en ordre. Une grande quantité de personnes s'est même animée à les exprimer publiquement. Pour le pire et pour le meilleur.Il y a quelques semaines, en traînant sur tweeter, je suis tombé sur le message d'une personne que l'on considère comme un intellectuel. Il disait grosso modo qu'enfin, nous nous étions rendu compte que l'on pouvait vivre sans football professionnel. Au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une sorte de blague et je n'ai accordé aucune importance à cette affirmation. Mais au fur et à mesure, j'ai vu apparaître dans ma, à une certaine fréquence, des tweets, sinon identiques, au moins très semblables au sien. Une image projetée sur un immeuble, qui disait littéralement, est devenue virale.J'ai réalisé que des gens pensaient cela sérieusement. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com