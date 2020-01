La vie en rose de Bafodé Diakité

De retour début janvier avec un doublé inscrit lors de la claque reçue face à Brest (2-5), Bafodé Diakité a une mission : aider le Téfécé à se sortir du pétrin dans lequel il s'est mis. Quoi de plus normal pour un défenseur polyvalent d'à peine 19 ans, qui n'a jamais quitté Toulouse et qui est aussi considéré comme l'un des espoirs français les plus prometteurs à son poste.

Entre les murs

Le samedi 11 janvier, Bafodé Diakité a passé une drôle de soirée. Disons qu'il n'est pas fréquent, lorsqu'on est un défenseur central qui a fêté ses 19 ans cinq jours plus tôt, d'inscrire un doublé de la tête en Ligue 1 tout en perdant avec son club. ", explique son copain d'enfance Sofiane Eclancher." Quoi de plus normal quand on dispute sa deuxième saison en Ligue 1 et qu'on revient sur l'herbe cabossée du Stadium trois mois après avoir contracté une blessure au mollet. Quoi de plus normal, surtout, quand on est un "Pitchoun", un enfant du Téfécé et de la ville de Toulouse.Cette Ville rose, Bafodé Diakité l'arpente depuis son plus jeune âge. Il a grandi dans le sud-ouest de la métropole occitane, à la Reynerie, d'abord à la cité du Parc, avant de déménager à "Tabar", un autre quartier de la ville. Quand il n'est pas à l'école primaire Buffon, il tape dans le ballon. Au centre, après les cours, mais aussi au. Un terrain de jeu en béton - "" dixit Sofiane - où Bafodé n'hésite pas à mettre au sol des ados qui ont trois ou quatre ans de plus que lui. ", confirme Luka Ouedraogo, qui était Lire la suite de l'article sur SoFoot.com