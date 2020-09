Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La victoire au buzzer pour les Lakers Reuters • 21/09/2020 à 11:00









La victoire au buzzer pour les Lakers par Adonis Vesin (iDalgo) Moins de deux secondes à jouer. Rajon Rondo se prépare à exécuter la remise en jeu en ligne de fond. Los Angeles est mené 102-103. L'arrière sert Anthony Davies, seul derrière la ligne de trois-points à 45 degrés à gauche du panier, qui réalise un « catch and shoot » victorieux au buzzer sur la tête de Nikola Jokic. Un « mamba shot » incroyable pour l'intérieur angelino, auteur de 31 points (dont les dix derniers des Lakers) et 9 rebonds. Il a surtout réussi à répondre au pivot de Denver, douze points dans le dernier quart (30 points, 9 passes, 6 rebonds au total). Les hommes de Lebron James (26 points, 11 rebonds) se détachent dans cette finale de conférence. Jamal Murray (25 points) et les Nuggets vont devoir réaliser un troisième exploit de rang pour découvrir les Finales.

