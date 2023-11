information fournie par So Foot • 30/11/2023 à 21:00

La victime présumée de Dani Alves refuse tout arrangement

La victime présumée de Dani Alves, accusé de viol au lendemain d’une soirée en discothèque début 2023, a précisé dans un communiqué qu’aucun accord financier n’avait été trouvé avec la défense du Brésilien. Si la jeune femme a révélé des discussions avec le principal intéressé, à sa demande, cette dernière a rappelé que les préjudices qu’elle a subi sont « irréparables ».

Ester García, l’avocate de la plaigante, a de son côté communiqué qu’il avait été impossible de trouver un arrangement entre les deux parties à cause « des positions différentes concernant l’extrême gravité des faits et les peines à infliger ». L’accusation demande au parquet neuf ans de prison et le versement de 150 000 euros de dédommagement à la victime. Cette somme aurait déjà été réglée par l’ancien international brésilien pour couvrir une éventuelle indemnisation de la victime. L’ancien joueur du Paris-SG, toujours incarcéré dans l’attente de son jugement, encourt jusqu’à quinze ans de prison.…

