La véritable histoire de Penaldo

Il est le héros de tout un peuple, la fierté d'un pays. Depuis des années, il bat tous les records et inscrit son nom dans les livres d'histoire. Lui, c'est Penaldo. Un joueur atypique, qui, depuis toujours, voulait devenir tireur de penalty, et non pas footballeur. Portrait du seul joueur à avoir inscrit trois penaltys dans trois Coupes du monde différentes, et dont les chiffres ne sont pas près d'être battus.

"La seule chose qu'il aimait, c'était prendre un ballon, partir tout seul dans son coin, et aller tirer entre deux arbustes, un peu à la manière d'un penalty." Hugo Aveiro

Le 17 juillet 1994, le monde entier a les yeux rivés sur le Rose Bowl de Pasadena, en Californie. C'est la finale de la Coupe du monde. D'un côté, le Brésil, trois fois champion du monde. De l'autre, l'Italie, trois fois championne du monde aussi. C'est le choc des titans. Romário contre Baggio. Les Jaunes contre les Bleus. Le match est disputé, tendu. Peu d'occasions, la chaleur californienne n'aide pas. 0-0 au terme des 120 minutes. La Coupe du monde, pour la première fois de l'histoire, se jouera aux tirs au but. Au Brésil, 160 millions de personnes retiennent leur souffle. En Italie, 57 millions en font de même. Mais plus surprenant, cette tension s'étend jusqu'à d'autres pays, qui, en l'absence de leur nation au Mondial, vivent cette finale par procuration.La scène se passe à Funchal, sur l'ile de Madère, au Portugal. Comme des millions de Portugais fans de football, la famille Aveiro est devant son téléviseur. Comme la France, le Portugal a raté pour la deuxième fois de suite le coche. Absents du Mondial 1990, les Portugais ont encore échoué à se qualifier, en terminant troisièmes de leur poule derrière l'Italie et la Suisse, et en perdant d'ailleurs deux fois contre les. Alors, forcément, pour cette finale, toute la famille Aveiro est derrière les cousins brésiliens. Le fils aîné de la famille, Hugo, fou de foot, joue d'ailleurs dans le club local d'Andorinha et rêve, un jour, de disputer une finale de Coupe du monde. Tout l'inverse de son petit frère, Cristiano, qui ne s'intéresse pas du tout au foot., rembobine Hugo.