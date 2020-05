La véritable histoire de la guerre entre les deux champions de Donkey Kong

Il y a treize ans, en août 2007, un drôle de documentaire de 79 minutes faisait son apparition dans sept cinémas américains. Son nom : The King of Kong : A Fistful of Quarters, dépeignant l'affrontement au début des années 2000 entre les deux meilleurs joueurs du jeu d'arcade Donkey Kong, Steve Wiebe et Billy Mitchell. Une histoire de triche, de coups bas, des débuts de l'esport sur grand écran, et d'un film devenu aussi culte que l'histoire qu'il raconte.



Un jeu d'une "brutalité absolue"

Partons d'un constat simple : Billy Mitchell était imbattable. Imbattable à, sur lequel il était devenu le premier à réaliser le score parfait de 3 333 360 points en atteignant le mythique dernier niveau, le 252. Imbattable à. Imbattable à. Imbattable à. Et surtout : imbattable à. À vrai dire, pendant vingt ans, entre les années 1980 et 2000, Billy Mitchell était imbattable sur à peu près tout ce qui se jouait sur une borne d'arcade et, en dehors de cela, clamait également être le meilleur producteur de sauces épicées pourde tous les États-Unis. Il avait pour habitude de dire :Mitchell vendait ses sauces comme il se vendait lui : à l'excès. Si bien qu'au début des années 2000, un réalisateur alors inconnu, Seth Gordon, futur auteur du blockbusteret du remake d'avec Dwayne Johnson, décide de se pencher sur la personnalité du bonhomme à travers un documentaire. Il y a le sujet, le jeu vidéo en compétition, l'acteur principal, mais il manque une histoire. Jusqu'à ce qu'un jour, Seth Gordon rencontre Steve Wiebe et quene trouve son véritable sujet.Il faut voir à l'écran celui qui fut éluen 1999 : Mitchell est un Jésus qui aurait tourné émo, longs cheveux noirs corbeau impeccablement peignés, barbe taillée, la chemise toujours rentrée dans le pantalon de costume et la cravate aux couleurs du drapeau américain.