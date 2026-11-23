La vente du nickel brésilien à la Chine inquiète toujours l'Europe

( AFP / BEN STANSALL )

L'Union européenne a été sommée lundi par l'industrie européenne inquiète de ses approvisionnements, d'imposer des conditions strictes au groupe Anglo American, qui veut céder à une société sous contrôle du gouvernement chinois des mines brésiliennes de nickel.

Le géant minier britannique Anglo American a annoncé début 2025 vouloir céder à MMG Limited sa division de nickel, qui exploite plusieurs mines situées au Brésil, pour un montant qui pourrait atteindre 500 millions de dollars.

Bruxelles a ouvert l'an dernier une enquête approfondie sur cette cession et a averti en septembre que la transaction pourrait porter atteinte à la concurrence, en réduisant les approvisionnements de l'Europe en ferronickel à faible teneur en carbone.

Ce matériau sert à fabriquer l'acier inoxydable, et l'Union européenne craint une hausse des coûts de production pour ses producteurs d'acier.

Ces deux mines en sont l'un des principaux fournisseurs au niveau mondial, avec des émissions de CO2 parmi les plus faibles du secteur. C'est donc une ressource essentielle pour les producteurs européens, contraints par l'UE de réduire leur bilan carbone.

MMG, société basée en Australie, mais contrôlée par un groupe public chinois, et Anglo American ont proposé des engagements à l'UE pour répondre à ces inquiétudes, mais sans satisfaire jusqu'ici les industriels de l'UE.

Parallèlement, Anglo American a menacé de fermer les mines en question si Bruxelles l'empêchait de les vendre, selon des informations de presse.

"Les derniers engagements commerciaux proposés par Anglo American et MMG constituent des avancées constructives", a reconnu l'organisation des aciéristes européens Eurofer dans un communiqué publié lundi.

Mais l'organisation continue de réclamer "plus d'efforts pour garantir aux producteurs d'acier inoxydable européens un accès effectif et durable" au ferronickel à bas carbone issu de ces mines.

Interrogé par l'AFP sur ces demandes, un porte-parole de la Commission européenne n'a pas fait de commentaires.

Dans ce dossier sensible, la date limite pour que Bruxelles autorise ou bloque la cession a été repoussée au 21 décembre.