La vente de Valeurs actuelles à un trio d'investisseurs dont Pierre-Edouard Stérin finalisée

La vente de l'hebdomadaire de droite conservatrice Valeurs actuelles par son propriétaire, la famille Safa, à un trio d'investisseurs où figure le milliardaire catholique Pierre-Edouard Stérin a été finalisée, ont indiqué mardi à l'AFP les vendeurs et une source proche du dossier.

"Le groupe Pidevmedias a vendu Valmonde, la société éditrice de Valeurs actuelles, à un trio d'investisseurs composé de Benjamin La Combe, Alexis Caude et Pierre-Edouard Stérin", a déclaré à l'AFP le président de Pidevmedias, Erik Monjalous.

"Notre conseil de surveillance avait donné son accord il y a quelques semaines. Nous avons signé le contrat de vente ce (mardi) matin", a ajouté M. Monjalous. Une source proche de la vente, qui a tenu à rester anonyme, a confirmé la transaction. Aucun montant n'a été communiqué.

Valmonde appartenait aux héritiers de l'homme d'affaires franco-libanais Iskandar Safa, mort en janvier 2024 et qui avait racheté ce groupe en 2015.

L'opération, qui avait été annoncée fin septembre, permet à Pierre-Edouard Stérin, catholique conservateur installé en Belgique, de renforcer sa présence dans le paysage français. L'homme d'affaires, que les coffrets cadeaux Smartbox ont rendu milliardaire, est sorti de l'ombre depuis que son projet politique "Périclès", acronyme de "Patriotes enracinés résistants identitaires chrétiens libéraux européens souverainistes", a été rendu public en 2024 par L'Humanité et le JDD.

Il avait cherché en vain à racheter l'hebdomadaire Marianne en 2024, mais la rédaction s'y était opposée.

L'actuel directeur de la rédaction de Valeurs actuelles, Tugdual Denis, restera à son poste. Sous son impulsion, l'hebdomadaire a lancé une nouvelle formule en janvier, en revendiquant un cap "libéral-conservateur", après le départ en 2023 de Geoffroy Lejeune, licencié avec fracas et parti diriger le Journal du dimanche (JDD) du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Sous la direction de M. Lejeune (2016-2023), Valeurs actuelles avait soutenu le candidat d'extrême droite Eric Zemmour à la présidentielle de 2022 et s'était spécialisé dans les Unes choc, sur le "grand remplacement", les "racailles" ou "la terreur vegan".

Entre juillet 2024 et juin 2025, Valeurs actuelles s'est vendu à 73.000 exemplaires en moyenne par numéro, soit une baisse des ventes de 21% sur un an, selon l'ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias). Sa diffusion payée s'élevait à 114.000 exemplaires en 2021.