information fournie par So Foot • 22/08/2023 à 10:54

La VAR a eu recours à d’autres images pour refuser le but de l’OM face à Metz

Rembobinez s’il vous plaît.

Vendredi soir, sur la pelouse du FC Metz, les Marseillais ont concédé le nul (2-2), alors qu’ils avaient pourtant cru faire le plus dur en breakant avant l’heure de jeu par l’intermédiaire de Valentin Rongier. Le capitaine a finalement vu son but être refusé, car l’assistant vidéo de la rencontre avait remarqué une faute d’Ismaïla Sarr sur Youssef Maziz plus tôt dans l’action. Difficilement perceptible à la télévision, ce contact a ravivé la colère des dirigeants marseillais, encore touchés de l’élimination au troisième tour préliminaire de Ligue des champions face au Panathinaïkós.…

