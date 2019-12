La vallée du Drâa, un ruban vert et ocre au milieu du désert

Kasbahs d'hôtes, palmeraie, atelier de poterie... Dans le sud du Maroc, cette vallée s'étend jusqu'aux portes du Sahara. Un périple de 160 kilomètres au fil de la Route nationale 9.

Fraîcheur en cascade à Tizgui

À 12 kilomètres d'Agdz, le village de Tizgui se love dans un méandre du Drâa, au milieu du désert. Il abrite des cascades naturelles, hautes d'une dizaine de mètres, alimentées par les eaux de l'oued. Blotties dans un écrin de rochers, de palmiers et de lauriers-roses, elles offrent un joli spot pour se rafraîchir. Quelques nattes, des coussins, des tables basses au bord de l'eau... Les visiteurs sont accueillis avec un traditionnel thé à la menthe.

À 12 km d'Agdz, en suivant la RN9 et la piste.

Lodge au bord de l'eau à Hara Oasis

Au cœur de la palmeraie d'Agdz, près du village en ruines de Hara, cet écolodge de charme se niche dans un jardin, face au mont Kissane. Il abrite 14 bungalows en pisé, avec salles de bains en tadelakt, un salon entouré de divans pour boire un verre au coin du feu et une table gourmande, qui décline salade de légumes bio du potager, fromage de brebis grillé, tajine de ­poulet au citron. L'électricité provient de l'énergie solaire. L'oued Drâa offre une piscine naturelle. En prime, ateliers de yoga, d'ornithologie et de photographie.

79 € la double en B & B, 15 € le dîner. www.hara-oasis.com/hara-oasis-agdz.php

Sur une terrasse perchée à la Kasbah Maktob

Parfaite pour une pause thé à la menthe et cornes de gazelle, cette kasbah d'hôtes domine le ksar de Tamnougalt, bâti au xvie siècle par des Mezguita, une tribu berbère, pour protéger la vallée du Drâa contre les pillards. De sa terrasse ombragée par des canisses, le regard embrasse la palmeraie et les vergers déployés au pied du djebel Kissane. Ravitaillé, on part ensuite à la découverte des ruelles de terre de Tamnougalt et de l'ancienne résidence des caïds, occupée jusqu'à la fin des années 1960.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr