La valeur des productions agricoles en hausse en 2022

Dans un contexte de forte hausse des coûts de production, et malgré des volumes en très légère progression, les agriculteurs français ont connu une hausse de 17,4% de la valeur de leur production, souligne l'Insee dans son compte prévisionnel publié jeudi.

Dans son bilan publié jeudi, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) explique que "la production agricole en valeur (hors subventions) progresse de 17,4 % dans un contexte mondial de renchérissement de l'énergie et des matières premières et agricoles". La progression n'avait été que de 7,7% en 2021.

L'augmentation des prix des productions végétales et animales est respectivement de 15,1% et +21,5%, indique l'Insee, qui note les "prix élevés des intrants, en particulier ceux des engrais et des produits énergétiques".

Autres causes de cette hausse des prix : une offre de céréales au niveau mondial "perturbée", par le conflit ukrainien, "les mauvaises récoltes survenues au Canada en 2021, dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie en 2022, et (...) les restrictions d'exportations adoptées en Inde".

Parallèlement à la forte hausse des coûts de production, les volumes produits n'ont que très légèrement augmenté. Les volumes de céréales sont en chute libre (-10,9%), alors que la vigne, malgré des aléas climatiques, a atteint "son niveau le plus élevé depuis 2018, même si plusieurs vignobles ont été affectés par la chaleur estivale et par des épisodes de grêle".

Le maïs détient le record des baisses avec -29,2% sur un an.

En ce qui concerne les productions animales, l'Insee note une baisse des volumes de 3,4% notamment du fait de la grippe aviaire.

Malgré ce contexte difficile, l'année 2022 "n'a pas été mauvaise pour les agriculteurs", explique à l'AFP Sylvain Moreau, directeur des statistiques d'entreprises à l'Insee. "Les prix ont beaucoup augmenté, permettant une hausse du chiffre d'affaires des agriculteurs", ajoute-t-il.

Ce bilan n'a pas été entaché par la baisse des subventions publiques qui se sont élevées "à 8,1 milliards d'euros" en 2022 soit "520 millions d'euros" en moins par rapport à 2021, du fait de "l'arrêt des versements du fonds de solidarité pour les entreprises face à l'épidémie de Covid-19".