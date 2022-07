La valeur de la production agricole rebondit fortement en 2021

La valeur de la production agricole française est en "fort rebond" en 2021 après deux années de baisse (+7,7%), dans un contexte de hausse généralisée des prix des matières premières, indique l'Insee dans une note publiée jeudi.

Le revenu généré par l'activité agricole - estimé par la valeur ajoutée brute - "augmente sensiblement de 13,9%", après une baisse de 2,4% en 2020 et de 5,4% en 2019.

La consommation d'intrants agricoles (énergie, alimentation animale) augmente moins fortement que la production, "ce qui conduit à une hausse marquée de la valeur ajoutée".

Alors qu'elle se contracte en volume (-4,1%), la valeur de la production agricole "se redresse très nettement" en 2021, "dominée par l'évolution des prix dans le contexte général de hausse du prix des matières premières", note l'Insee.

Quasi-stable en volume, la production végétale tire cette croissance de la valeur (+12%), tandis que celle de la production animale progresse à un rythme plus modéré (+1,7%).

"La production de céréales et celle d'oléagineux et protéagineux bondissent (respectivement +50,9% et +52,9% en valeur), avec la hausse des récoltes et l'envolée des prix" sous l'effet d'une demande mondiale dynamique.

Du côté du vin et des fruits, les productions "se contractent dans un contexte météorologique défavorable", pointe l'institut statistique.

La production viticole "connaît une baisse considérable en volume et chute de 17,6%", "en raison du gel printanier et d'une météo estivale humide favorisant l'émergence de maladies".

De son côté, "la production animale s'accroît en valeur (+1,7%), portée par l'augmentation des prix, tandis que les volumes se replient (-2,1%)", précise l'Insee.

Dans le même temps, les charges des agriculteurs ont augmenté de 3,3%, "du fait essentiellement du renchérissement des prix de l'énergie et de l'alimentation animale".

La flambée des prix de l'énergie (+20,7%) alourdit "significativement la facture énergétique des exploitations", tandis que la hausse du prix de céréales gonfle les dépenses consacrées à l'alimentation animale (+10,9%).

Sur l'année, il est estimé que les exploitations agricoles françaises ont été subventionnées à hauteur de 8,4 milliards d'euros, "en augmentation de 184 millions par rapport à 2020" via les aides de la PAC ou pour calamités agricoles.

Par ailleurs, le solde des échanges extérieurs "se réduit pour la deuxième année consécutive", atteignant 1,8 milliard d'euros en 2021 (-21,9%), souligne l'Insee.