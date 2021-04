La vague de gel est "probablement la plus grande catastrophe agronomique" du siècle, selon Julien Denormandie

Le ministre de l'Agriculture a qualifié l'épisode de gel de la semaine dernière d'"événement climatique dramatique". Les pertes économiques toucheront les producteurs de fruits, de vin et la grande culture, dans de nombreuses régions, a-t-il précisé.

Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, s'adresse aux médias après avoir rencontré des vignerons dans le vignoble de Vouvray à Parcay-Meslay le 9 avril. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Alors que 10 des 13 régions métropolitaines ont été touchées la semaine dernière par un épisode de gel, les agriculteurs se retrouvent aujourd'hui face à "la plus grande catastrophe agronomique de ce début de XXIe siècle", a estimé lundi soir 12 avril le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie sur Audition publique pour LCP, Public Sénat et Le Figaro , le qualifiant d'"événement climatique dramatique".

Les fleurs et les fruits s'étaient développés après "un effet de forte chaleur (...) et dans une nuit, les températures ont chuté drastiquement, et c'est venu cramer l'ensemble des dispositifs", a expliqué le ministre. "Ce sont plusieurs centaines de milliers d'hectares, je dis bien centaines de milliers d'hectares, qui ont été impactés", a-t-il expliqué. "En termes d'argent, ce sera très significatif" , a-t-il ajouté.

Les pertes économiques toucheront les producteurs de fruits, de vin et la grande culture, dans de nombreuses régions, a-t-il précisé. En conséquences, les consommateurs auront "beaucoup moins accès" cette année à certains fruits, dont les abricots et les cerises, a prévenu Julien Denormandie. Les importations de fruits et légumes étrangers devraient donc augmenter. "Il est très probable qu'il y aura un impact sur le marché et notamment sur le prix des produits français sur les étals d'ici cet été", a-t-il estimé.

Le ministre de l'Agriculture avait réuni plus tôt dans la journée, en visioconférence, une première "cellule de crise" sur ces gelées printanières afin de coordonner la réponse gouvernementale. La réunion rassemblait les représentants des producteurs de vin, de fruits, de légumes et de céréales, mais aussi les assureurs, les banques, les chambres d'agriculture, la sécurité sociale agricole MSA, ainsi que des représentants des différents ministères (Matignon, Bercy, Travail).

L'exécutif a décidé jeudi dernier d'activer le régime de calamité agricole et le Premier ministre Jean Castex a promis ce week-end "des enveloppes exceptionnelles". Parmi les mesures envisagées : un recours facilité au chômage partiel, des allègements de charges patronales mais aussi, "vu l'ampleur des dégâts", la création d'un "fonds exceptionnel qui vienne compenser les pertes de revenu", a détaillé Julien Denormandie.