La Vache qui rit, Babybel... «Bel est le champion du monde des produits en portions»

Présent dans 130 pays, le groupe Bel est aujourd'hui le champion du monde des produits en portions avec La Vache qui rit, Mini Babybel, Apéricube... Son PDG Antoine Fiévet explique les raisons de cette belle expansion. Quelle a été la recette du groupe Bel pour grandir ?ANTOINE FIÉVET. Son histoire repose, depuis sa création en 1865, sur deux mamelles qui trouvent leurs origines dans le Jura. D'un côté, une technique fromagère. Mes arrière-arrière-grands-parents étaient des fermiers et faisaient du comté. De l'autre, la qualité de nos ingénieurs dans la micromécanique qui nous a permis de devenir les pionniers de la miniaturisation. Présent dans 130 pays, Bel est aujourd'hui le champion du monde des produits en portions avec La Vache qui rit, Mini Babybel, Apéricube...La réduction des emballages est devenue une priorité. Votre modèle est-il menacé ?En tant que grand fabricant de portions, c'est un enjeu. Aujourd'hui 81 % de nos emballages se recyclent. L'objectif est qu'ils soient à 100 % recyclables et biodégradables d'ici 2025.En France, où se situent vos usines ?Essentiellement dans l'ouest pour les fromages de laiterie comme le Cousteron. La Vache qui rit est produite dans le Jura. L'usine-mère est à Lons-le-Saunier. Sur les 12 600 salariés du groupe, nous employons 3 800 personnes en France. Il y a assez peu de turnover sur les métiers techniques. Il arrive que plusieurs générations d'une même famille travaillent sur le même site.Justement, l'entreprise est familiale. Comment se répartissent les rôles ?La famille Bel-Fiévet est actionnaire majoritaire, à 80 %. Au niveau opérationnel, on est deux. Moi, l'arrière-petit-fils de Léon Bel, inventeur de La Vache qui rit, et un jeune cousin qui s'occupe de la transformation du groupe. Ma tante dirige la Maison de La Vache qui rit, dans le Jura. Mon frère est responsable du Lab'Bel, un fonds pour la création artistique. Ma femme, de la ...