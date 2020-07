La vache, Espanyol...

Au terme d'une saison foirée dans les grandes largeurs, l'Espanyol de Barcelone est la première équipe de Liga à descendre en deuxième division à l'issue de cette saison 2019-2020. Une énorme surprise dans un exercice à oublier pour des Pericos, déjà tournés vers une reconstruction pour rebondir au plus vite.



Le complexe de Cornellà-El Prat

Cela devait forcément se terminer de cette manière pour l'Espanyol. Sans public, sans réussite et sans but marqué, à l'image de la saison cataclysmique traversée par le deuxième club de Barcelone. Vingt-six ans après leur remontée au plus haut niveau national, lesont été taquinés par le destin. De fait, leur sort a été scellé au Camp Nou, l'antre de leur encombrant voisin blaugrana, à cause de qui ils évoluent dans l'ombre depuis de nombreuses années. Pourtant, l'Espanyol est très loin d'être un poids mouche en Espagne. La preuve ? Quatre-vingt-cinq saisons passées dans l'élite au cours de son histoire, soit le quatrième ratio (ex-aqueo avec le FC Valence) le plus important à l'échelon national. Seul les trois irréductibles pensionnaires de Liga, le Real Madrid, le Barça et l'Athletic Club, font mieux. Hier soir, c'est un taulier de Liga qui a dit au revoir à la première division.Au revoir, mais pas adieu. C'est du moins ce que souhaitent les amoureux d'un football fait de lutte et de contradiction face à l'ordre établi. Supporter l'Espanyol, c'est avant tout s'apprêter à devenir le mal-aimé, l'indésirable, le laid. Et cette saison-là, les Catalans se sont sans doute trop approchés de leur identité. Dès le début du championnat, les affaires ont mal démarré : une défaite contre le FC Séville à domicile (0-2) qui n'annonçait que les prémices de la traversée d'un interminable tunnel pour l'Espanyol. Dans son stade de Cornellà-El Prat, l'hôte barcelonais va enchaîner six revers consécutifs avant d'empocher son premier point contre Getafe (1-1), le 24 novembre 2019. À la mi-saison, le club ne compte que cinq points et ne s'est toujours pas imposé à domicile. La situation est déjà désespérée et les investisseurs tirent logiquement la tronche.