La vaccination anti-Covid en pharmacie, mode d'emploi

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'ouvre lundi 15 mars dans les pharmacies et vise 50-74 ans souffrant de commorbidités et les plus de 75 ans.

Vaccination contre le Covid-19 dans une pharmacie à Paris le 12 mars 2021 ( AFP / Martin BUREAU )

C'est un nouveau tournant dans la lutte contre le Covid-19. La campagne de vaccination contre le Covid-19 débute lundi 15 mars en pharmacie , comme l'avait annoncé il y a 10 jours le Premier ministre Jean Castex. Cette campagne vise les personnes entre 50 et 74 ans souffrant de comorbidités, et pour toute personne de plus de 75 ans.

Les pharmaciens sont autorisés à prescrire et injecter les vaccins contre le Covid-19 depuis la parution du décret au Journal officiel vendredi 5 mars, mais seules les officines "se situant dans les départements sous surveillance" disposaient de doses. 67.000 en fin de semaine dernière au total selon le ministère de la santé.

Cette semaine, les autre pharmacies doivent recevoir 36.100 flacons de 10 doses qu'elles ont d'ores et déjà commandés . Elles seront alors un peu plus de 18.400 officines, sur les quelque 21.000 que compte le pays, à participer à la couverture vaccinale.

Les officines ne disposent pour l'instant que de l'AstraZeneca , dont l'utilisation vient d'être suspendue provisoirement et par précaution par plusieurs pays européens en raison de troubles de la coagulation, sans aucun lien établi avec l'injection.

Comment ça marche ?

Les personnes concernées par cette campagne de vaccination n'auront pas besoin d'ordonnance . Elles devront simplement prendre rendez-vous avec leur pharmacien soit en appelant l'officine, soit en passant par la plateforme Ordoclic, un Doctolib des pharmaciens.

Le jour de la vaccination, un formulaire administratif et un questionnaire de santé devront être remplis, selon LCI . Réalisée dans une pièce prévue à cet effet, l'injection permet d'obtenir un certificat, précise France 3 . Le patient reste ensuite en observation pendant une quinzaine de minutes pour s'assurer qu'il ne développe pas d'effets secondaires du type choc anaphylactique.

Il faut ensuite prendre rendez-vous pour une seconde injection entre 9 et 12 semaines après la première.

Les pharmaciens touchent 7,90 euros par vaccin administré, explique LCI. Mais pour les patients, la prise en charge est totale et ils n'auront rien à avancer.