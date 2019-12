La Turquie sommée de libérer l'homme d'affaires Osman Kavala

La CEDH estime qu'Ankara, qui n'a pas répondu, viole les droits du mécène turc.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a ordonné à la Turquie, mardi 10 décembre, de libérer « immédiatement » le mécène et homme d'affaires Osman Kavala, détenu à l'isolement depuis plus de deux ans pour avoir, selon les procureurs turcs, tenté de « renverser l'Etat ». S'estimant injustement incarcéré, le mécène a fait appel devant la Cour européenne en juin 2018, assurant non seulement que sa détention provisoire portait atteinte à son droit à la vie et à la liberté, mais qu'elle était motivée par des considérations politiques, citant les articles 5 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La CEDH, basée à Strasbourg, a estimé que la Turquie avait violé le droit du prévenu à la liberté et à la sécurité. Citant « l'absence de soupçon raisonnable que le requérant ait commis une infraction », les juges ont appelé la Turquie à « prendre toutes les mesures nécessaires » pour mettre fin à sa détention. Le gouvernement turc n'a pas répondu. A l'heure actuelle, Osman Kavala est toujours détenu à la prison de haute sécurité de Silivri, dans la périphérie d'Istanbul, aux côtés des plus grands terroristes du pays, comme, par exemple, Abdulkadir Macharipov, l'auteur présumé de l'attaque contre la discothèque Reina la nuit du Nouvel An 2017, à Istanbul (trente-neuf morts, soixante-dix-neuf blessés), dont la condamnation n'a pas toujours été prononcée.

La décision de la Cour concernant Osman Kavala pourrait rester lettre morte. C'est en effet la deuxième fois que les juges européens concluent que la Turquie a violé l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits et libertés) de la Convention européenne des droits de l'homme. Le 9 juillet, ils avaient estimé que les droits de Selahattin Demirtas, l'ancien coprésident du Parti démocratique des peuples (HDP, prokurde), emprisonné depuis 2016, avaient été bafoués, et que le prévenu devait être libéré. Leur décision a été largement ignorée. Membre fondateur du Conseil de l'Europe, signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, Ankara ne s'estime visiblement plus lié par les décisions de la CEDH. C'est notamment le cas depuis que son système judiciaire a sombré dans l'arbitraire après le putsch manqué du 15 juillet 2016, quand des purges massives ont été ordonnées par le pouvoir politique, qui a mis la justice au pas.

