La Turquie relève sa prévision d’inflation à 29,5 % pour la fin de l'année

( AFP / OZAN KOSE )

La Banque centrale de Turquie a relevé jeudi sa prévision d’inflation pour la fin de l'année passant de 28 % à 29,5 %, invoquant des pressions sur l’offre liées à la guerre en Iran, entre autres tensions géopolitiques.

"Les chocs sur l’offre provoqués par les évolutions géopolitiques entravent le recul de l’inflation globale. La persistance de cette situation maintient les risques haussiers sur les perspectives d’inflation et appelle à une position de politique monétaire prudente", a déclaré le gouverneur Fatih Karahan lors d’une conférence de presse pour présenter le dernier rapport sur l’inflation de l’année.

"Nous avons relevé notre prévision d’inflation de fin 2026 à 29,5 %", a déclaré M. Karahan.

La Turquie affiche une inflation à deux chiffres depuis 2019, qui a grimpé jusqu’à 85 % fin 2022 après que le président Recep Tayyip Erdogan a lancé un plan non conventionnel visant à réduire fortement les taux d’intérêt pour stimuler la croissance.

Cela a provoqué une chute brutale de la livre contre le dollar et déclenché une crise du coût de la vie pour des millions de Turcs, incitant M. Erdogan à revenir sur ses politiques et à laisser la banque centrale relever les taux afin de maîtriser l’inflation.

La banque centrale prévoit que l’inflation reculera "pour atteindre (ses) objectifs intermédiaires de 21 % d’ici la fin 2027, 13,5 % d’ici la fin 2028 et 9 % d’ici la fin 2029, avant de se stabiliser au niveau de l’objectif d’inflation à moyen terme de 5 %".

M. Karahan a indiqué que la hausse des prix du pétrole, alimentée par l’intensification des tensions régionales et des attentes atténuées de normalisation des flux d’énergie dans le détroit d’Hormuz, a contribué à cette révision à la hausse.

"Les évolutions géopolitiques restent le principal facteur de risque de nouvelles hausses des prix du pétrole et du maintien de niveaux de prix élevés", a-t-il ajouté.

Le taux d’inflation de la Turquie est resté stable en octobre à 29,77 % sur un an, selon les données officielles.