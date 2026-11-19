La Turquie réhausse son statut dans l'industrie de défense de l'Otan

Le ministre de la Défense turque, Yaşar Güler, au siège de l'OTAN à Bruxelles, le 15 février 2024 ( AFP / JOHN THYS )

Longtemps un rien négligée par ses partenaires de l'Otan, l'industrie de défense turque a désormais trouvé sa place à la table des grands, dans l'Alliance et au-delà, résultat d'une politique ambitieuse centralisée au plus haut niveau.

La condescendance n'est plus de mise. Le chiffre d'affaires des producteurs d'armement turcs a été multiplié par quinze entre 2002 et 2023 selon le site spécialisé TurDef. Les exportations sont passées d'environ 800 millions de dollars en 2010 à 7,1 milliards en 2024.

"Il y a dix ans, quand on parlait de l'industrie de défense turque, les gens riaient. Plus maintenant", tranche Özgür Eksi, fondateur de TurDef.

En juillet, Ankara accueillait le sommet de l'Otan. Cette semaine, Izmir (ouest) organisait la Nato Edge, grand-messe sur la technologie critique et l'armement numérique de l'alliance. Un rassemblement de haut gradés, gouvernements et industriels des pays membres.

Un hélicoptère d'attaque turque Bell AH-1 Cobra lors d'un exercice en Méditerranée orientale, au large d'Aksaz, à Marmaris, en Turquie, le 24 septembre 2026 ( AFP / Adem ALTAN )

Et plus personne ne sourit en parlant de la Turquie.

Le fruit d'un "positionnement stratégique qui considère la défense comme une priorité, un levier de souveraineté et d'influence", estime un homme d'affaires étranger sous couvert de l'anonymat, avec "une vraie stratégie d'internalisation de l'ensemble de la chaîne de conception des systèmes", sur le temps long.

"La Turquie conçoit, développe et produit une grande partie de ses matériels de défense. Les efforts ont fini par payer et se mesurent, en particulier, par ses succès à l'export", confirme le général à la retraite Patrice Moyeuvre, directeur défense et sécurité au sein du cabinet Advantis, basé à Istanbul.

L'histoire a basculé en 1974 avec l'embargo américain sur les armes, après l'opération militaire d'Ankara à Chypre. Les autorités ont brutalement réalisé leur isolement. Et leur fragilité dans une région brûlante, entre Caucase, affaiblissement du bloc de l'Est et Moyen-Orient.

"Polyvalence et compétitivité"

Les géants turcs naissent dans les années suivantes : Aselsan, Havelsan, Tusas, Roketsan et bien d'autres. En 2004 est abandonné le modèle d'achat de systèmes d'armes "sur étagère" à l'étranger, au profit d'une production nationale.

Et le secteur tout entier est placé sous la Présidence des industries de défense (SSB), directement liée au chef de l'Etat.

"Compte tenu de la position géostratégique de la Turquie (...), la nécessité d'une stratégie nationale cohérente s'impose clairement", constate Ugur Tarcin, professeur à l'université Marmara d'İstanbul.

Depuis dix ans, ajoute-t-il, Ankara a "exporté 230 types différents de produits de défense vers 185 pays", un portefeuille qui "reflète à la fois la polyvalence et la compétitivité" de ses capacités.

Porte-drapeaux, les drones des groupes Baykar (Bayraktar TB2, TB3) et Tusas (Anka, Aksungur) sont aujourd'hui omniprésents sur les champs de bataille contemporains.

"Nous avons accompli des progrès énormes sur les produits développés en interne", confirme un industriel turc, l'un des rares à se livrer, même de façon anonyme.

"Nous avons dû mettre au point différents outils pendant la guerre contre le PKK, en particulier en matière de surveillance", ajoute-t-il en référence aux décennies de guérilla kurde. "Nous ne pouvions pas obtenir d'aide étrangère ni utiliser nos avions de chasse. Nous avons donc développé des drones".

"La danse du ventre"

Les corvettes TCG Heybeliada (F-511) et TCG Buyukada (F-512) de la marine turque et des avions de patrouille maritime ATR 72-600 lors d'un exercice en Méditerranée orientale, au large des côtes d'Aksaz, à Marmaris, en Turquie le 24 septembre 2026 ( AFP / Adem ALTAN )

Depuis trois ans, la Turquie a fait exploser ses carnets de commande, devenant le onzième exportateur mondial d'armement, note Ugur Tarcin.

"Particulièrement remarquable a été son investissement dans des systèmes avancés (...), notamment les missiles sol-air et air-sol, drones et réseaux de commandement", explique à l'AFP Tom Barton, analyste chez Janes, société de renseignement privée britannique.

"La Turquie est désormais considérée comme un fournisseur privilégié, concurrent des entreprises européennes et américaines, en particulier au Moyen-Orient et en Asie".

Le groupe Aselsan vient ainsi de fêter son 51e anniversaire en détruisant un essaim de drones. Le système Ejderha d'ondes électromagnétiques de haute puissance "est devenu le premier système au monde à neutraliser avec succès 51 drones d'une simple pression sur un bouton, sans missile ni munitions", s'est félicité son PDG, Ahmet Akyol.

Difficile de confirmer le record du monde, mais le panache est indéniable.

Reste qu'au sein de l'Otan, la Turquie souffre encore d'une méfiance tenace de certains partenaires, dont Paris et Berlin.

Le président Recep Tayyip Erdogan est un homme clivant. Il fait de l'indépendance de son pays la pierre angulaire de sa diplomatie et parle à tout le monde, de Téhéran à Washington, de Moscou à Kiev.

"Vous connaissez le slogan : +Garde tes amis près de toi et tes ennemis plus près encore+", résume un expert militaire turc qui préfère rester discret.

"Nous devons rester en permanence dans la zone grise, nous faisons la danse du ventre mais nous devons danser avec tout le monde", résume-t-il. "Ankara doit être pragmatique".