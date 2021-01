La Turquie maintient inchangé son taux directeur

La Banque centrale de Turquie a maintenu jeudi inchangé son principal taux directeur, à 17%, après deux hausses successives sur fond de forte inflation et de chute de la livre turque.

La décision de la Banque centrale, en phase avec les attentes des marchés, a toutefois déçu certains experts économiques qui tablaient sur une nouvelle hausse susceptible d'aider à freiner l'inflation, qui a atteint 14,6% en 2020, et soutenir la monnaie locale.

La livre turque, qui s'était requinquée après les hausses décidées en novembre et décembre, est restée stable après l'annonce du maintien du taux, s'échangeant à 7,39 TRY contre le billet vert peu après 11H00 GMT.

Les deux dernières hausses consécutives du taux directeur, respectivement de 475 et de 200 points de base (soit 4,75 et 2 points de pourcentage), étaient intervenues après le double remplacement début novembre du ministre des Finances Berat Albayrak, gendre du président, par Lütfi Elvan, et du gouverneur de la banque centrale Murat Uysal, par Naci Agbal.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est pourtant hostile aux taux d'intérêts élevés, estimant, à rebours des théories économiques classiques, qu'ils aggravent l'inflation.