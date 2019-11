La Turquie expulse des djihadistes : quatre questions sur la politique d'Erdogan

La Turquie a commencé lundi à renvoyer vers leurs pays d'origine les djihadistes étrangers, dont des Européens, détenus dans ses prisons. Cette mesure, brusquement annoncée la semaine dernière, vise à faire pression sur l'Europe dans un contexte de fortes tensions avec Ankara. Est-ce la première fois que la Turquie renvoie des djihadistes ? Non. D'après Ankara, 7600 « terroristes étrangers » ont déjà été renvoyés chez eux ces dernières années, mais de façon concertée avec les pays concernés. Désormais, la Turquie affirme que les expulsions auront lieu, quand bien même leur pays d'accueil n'en voudrait pas ou leur aurait retiré la nationalité. Le gouvernement turc affirme qu'il détient encore 1200 membres du groupe terroriste État islamique, pour la plupart arrêtés sur le sol turc en tentant de rejoindre la Syrie ou en la fuyant. Un chiffre auquel s'ajoutent 287 membres de l'EI échappés des prisons kurdes pendant l'offensive militaire turque au nord de la Syrie le mois dernier, qu'Ankara affirme avoir rattrapés. Pourquoi cela arrive maintenant ? La Turquie semble avoir perdu patience face à une Europe jugée moralisatrice et peu compatissante vis-à-vis d'elle, le pays accueillant le plus de réfugiés au monde. Les critiques de l'offensive lancée par Erdogan le mois dernier contre les Unités de protection du peuple (YPG), les forces kurdes alliées des Occidentaux pour vaincre les djihadistes de l'EI en Syrie, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ankara est lassée de gérer les djihadistes des autres. « La Turquie n'est pas un hôtel pour les membres de Daech », répète depuis deux semaines le ministre turc de l'Intérieur. Ce ras-le-bol s'étalait en lettres grasses dans la presse quotidienne ce mardi, au lendemain du début des renvois : « Tout le monde reprend ses membres de Daech » ; « Maintenant à vous de vous en soucier ». L'annonce de ces expulsions intervient ...