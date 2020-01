La Tunisie se dote d'un gouvernement mikado

Ce sera le gouvernement de toutes les interrogations. Sur le papier, une kyrielle d'indépendants, de crypto-islamistes et de ministres des précédentes gouvernances. Habib Jemli, 61 ans, a été désigné par le parti islamiste Ennahdha pour composer la future équipe gouvernementale. Une mission de tous les périls politiques tant les élections législatives du 6 octobre ont composé un « parlement mosaïque », selon les mots de Lotfi Zitoun, l'ex-conseiller politique de Rached Ghannouchi, leader historique d'Ennahdha, désormais président de l'ARP. En voici le résultat.Lire aussi Tunisie : un gouvernement d'indépendants pour Habib JemliLire aussi Tunisie : le parti islamiste emporte la présidence du ParlementUne addition d'individualitésAttendu depuis six semaines, ce gouvernement rassemble des profils éminemment différents. Il a fallu maints soubresauts pour parvenir à son annonce officielle. À plusieurs reprises, Habib Jemli a annoncé avoir finalisé son casting puis reporté son annonce. Ce 2 janvier, c'est chose faite. Parmi les noms les plus flagrants, on retiendra celui de Fadel Abdelkefi nommé ministre du Développement et de la Coopération internationale. Poste qu'il a déjà occupé sous le gouvernement précédent, celui de Youssef Chahed et dont il avait démissionné, car mis en cause dans une affaire judiciaire qui fit opportunément surface. Il fut blanchi par la justice un an après. Son nom a longtemps circulé pour remplacer celui...