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La tribune Quimper restera fermée malgré l'hommage pour Éric Roy
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 00:02

La tribune Quimper restera fermée malgré l'hommage pour Éric Roy

La tribune Quimper restera fermée malgré l'hommage pour Éric Roy

Tolérance zéro. Malgré la demande des supporters du Stade brestois de reporter la fermeture pour un match ferme de la tribune Quimper du stade Francis-Le Blé , la commission de discipline de la LFP n’a pas cédé.

Cette requête faisait pourtant suite au décès d’Eric Roy, l’entraîneur des Ty-Zefs . La volonté des fans était que l’ensemble du stade puisse rendre un dernier hommage au technicien, dont les obsèques ont lieu mardi à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice. De son côté, le club breton n’a pas fait de demande officielle.

TM pour SOFOOT.com

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