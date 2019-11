La (très) nette évolution de Mélenchon sur la question de l'islamophobie

Plusieurs personnalités politiques de gauche ont signé une tribune, parue dans Libération le 1er novembre, appelant à marcher ce dimanche à Paris contre l'islamophobie. Ce texte, intitulé « Stop à l'islamophobie », dénonce la stigmatisation des Français de confession musulmane, notamment après l'attaque de la mosquée de Bayonne, et évoque « les lois liberticides » qui viseraient les musulmans.Au coeur de ce texte, le terme « islamophobie » qui a longtemps divisé la gauche. De nombreuses formations et responsables estiment que, dans une République laïque, l'on doit pouvoir critiquer les religions en tant que dogmes, sans pour autant cibler les fidèles.Mais l'évolution la plus remarquable est celle de La France Insoumise (LFI) et de son leader, Jean-Luc Mélenchon, signataire du texte, et qui participera ce dimanche à la marche contre l'islamophobie, organisée à l'appel notamment du NPA et du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF).« Nous sommes, nous, dans cet instant, les garants de la paix publique et de la République. Quelle serait la situation où notre peuple se diviserait sans cesse sur des bases religieuses ? », a-t-il expliqué ce dimanche, lors d'une conférence de presse. Nous sommes, nous, dans cet instant, les garants de la paix publique et de la République. Quelle serait la situation où notre peuple se diviserait sans cesse sur des bases religieuses ? #ConfPresseFi https://t.co/ztIVbBL1pi-- Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 10, 2019 « Certes, islamophobe est un mot que nous n'aimons pas. Certes nous préférons combattre la haine des musulmans. Mais la question posée aujourd'hui n'est pas du tout celle du droit ou non de critiquer une religion », avait-il tenu à expliquer sur son blog jeudi. LIRE AUSSI > « Islamophobie » : cinq minutes pour comprendre la polémique autour d'un terme qui divise« Il faut savoir faire bloc quand l'essentiel est en jeu. Et ...