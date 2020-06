Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La très bonne opération de Portimonense Reuters • 23/06/2020 à 00:16









La très bonne opération de Portimonense par Léo De Garrigues (iDalgo) Le match de la peur, il est préférable de ne pas le perdre. 17e de Liga NOS au coup d'envoi avec 7 points de retard sur le premier non-relégable, Portimonense jouait gros en recevant le 15e, Maritimo. Les troupes de António Folha ont livré une superbe prestation et s'imposent (3-2) face à un concurrent direct au maintien. Tabata, Aylton Boa Morte et Emmanuel Hackman ont marqué les buts des locaux tandis que Rodrigo Pinho s'est fendu d'un doublé pour les visiteurs. Portimonense enchaîne un quatrième match sans défaite consécutif et revient à 4 points de son bourreau du soir.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.