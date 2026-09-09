La très belle initiative des dirigeants de Côme

Suffisamment rare pour être souligné et loué. À l’occasion de l’entrée en lice du Como 1907 en Ligue des champions jeudi face à Leipzig, les dirigeants du club italien ont décidé de céder leurs places en tribunes à des supporters qui ont connu toutes les époques du club.

Une initiative à saluer et qui s’inscrit dans la continuité des belles actions entreprises par la direction ces dernières semaines. Côme va disputer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. …

MB pour SOFOOT.com