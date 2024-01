La transformation d'Intel, trop lente pour le marché

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Intel a réalisé un quatrième trimestre supérieur aux attentes du marché, mais ses prévisions pour 2024 ont déçu les investisseurs, qui attendent beaucoup de l'industrie des puces électroniques à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

Le géant américain des semi-conducteurs a réalisé 15,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 10% sur un an, et légèrement au-dessus des estimations des analystes, d'après un communiqué de résultats publié jeudi.

Il en a dégagé 2,7 milliards de dollars de bénéfice net, contre 700 millions de perte l'année dernière.

Pat Gelsinger, le patron du groupe californien, s'est félicité d'avoir "dépassé les attentes pour le quatrième trimestre consécutif".

"En 2024, nous restons inlassablement concentrés sur nos ambitions d'être les meilleurs en matière de processus et de produits, sur la fabrication (de puces) en externe et à grande échelle, et sur l'exécution de notre mission visant à apporter l'IA partout", a-t-il ajouté.

Mais dans l'immédiat, Intel table sur des revenus compris entre 12,2 et 13,2 milliards de dollars pour le trimestre en cours, une prévision inférieure à celle escomptée par les analystes.

L'action de l'entreprise perdait 10% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Très dépendant des fabricants d'appareils électroniques du quotidien, le groupe de Santa Clara, dans la Silicon Valley, s'est lancé dans une vaste réorganisation en 2021 sous l'impulsion de Pat Gelsinger.

Au 31 décembre, il comptait moins de 125.000 employés, au lieu de 132.000 un an auparavant.

La société doit rattraper son retard dans les puces de pointe pour les modèles d'IA, ces composants perfectionnés qui ont permis à des entreprises comme OpenAI de faire émerger l'IA générative (production automatisée de contenus sur simple requête en langage naturel).

Son voisin Nvidia domine largement ce marché en pleine explosion grâce à des investissements de longue date.

Intel parie donc sur les puces pour les appareils avec de nouvelles capacités d'IA, notamment la nouvelle génération d'ordinateurs portables.

Au début du mois, le fabricant a créé Articul8, une nouvelle entreprise dédiée à l'IA générative, déjà opérationnelle et à même de proposer des plateformes logicielles à des clients institutionnels.