La tournée estivale du XV de France est annulée

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le XV de France ne retournera pas sur les terrains cet été. La Fédération internationale de Rugby a officialisé ce vendredi l'annulation de toutes les tournées estivales des équipes nationales. Les rencontres sont reportées en raison des restrictions mises en place par les pays du monde pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Coronavirus. L'Équipe de France devait se rendre en Argentine les 4 et 11 juillet pour y affronter les Pumas en test-matches. L'Angleterre ne pourra de son côté pas aller au Japon, alors que l'Irlande devait partir en Australie. World Rugby et les différentes fédérations doivent encore se réunir pour établir un nouveau calendrier ajusté pour le reste de l'année.

