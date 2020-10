La tournée de Memphis Depay, excellent et décisif contre Strasbourg

En réalisant trois passes décisives pour les trois buts de l'Olympique lyonnais marqués à Strasbourg, Memphis a prouvé qu'il avait (déjà) digéré son faux départ pour Barcelone. Et qu'il se sent bien chez les Rhodaniens, comme il l'a lui-même déclaré.

Rudi Garcia avait prévenu. Lorsqu'il a fait part de son empressement concernant la fin du mercato estival, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais pensait évidemment à Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Mais aussi et surtout à son leader envoyé par tous les médias à Barcelone, Memphis Depay.ne cachait pas le coach, en conférence de presse.Dix jours plus tard, devant les mêmes micros et alors que les transferts étaient officiellement bouclés, le même homme pouvait logiquement kiffer :Et d'apprécier un effectif à peine diminué ayant réussi à conserver sa star, passée au test des médias juste avant lui :Qu'était venu raconter le Néerlandais, au juste ? Qu'il se sentait. Que la période de recrutement 2020 était. Que les rumeurs catalanes ne l'ont pas, mais qu'il a tenté de rester. Que de toute façon,et qu'il n'ale destin. Bref, qu'il se sent bien où il est malgré les désirsqui l'ont déstabilisé et qu'il est de nouveau prêt à tout péter avec les Gones. Bingo.Car lorsqu'il faut joindre l'acte à la parole, Depay se dérobe rarement. Sur la pelouse de Strasbourg, le Hollandais devait prouver qu'il avait digéré son faux départ au Barça en faisant gagner son OL dont les débuts dans cette Ligue 1 2020-2021 ressemblait à un petit cauchemar (une défaite Lire la suite de l'article sur SoFoot.com