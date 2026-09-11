La totale euphorie de Ruben Aguilar après la victoire de Lens

Lui-même ne l’avait pas vu venir. Le but de Ruben Aguilar face au Slavia Prague restera longtemps dans les mémoires des supporters lensois. Malmenés par une valeureuse équipe du Slavia Prague en terres tchèques, les hommes de Dino Toppmöller se sont montrés renversants en s’imposant dans les toutes dernières minutes grâce à une réalisation de Ruben Aguilar, entré sur le pré à l’heure de jeu (2-3).

Pour le logo du RC Lens

L’international français s’est exprimé en zone mixte sur la solidarité présente au sein du groupe : « Quand on porte ce logo on se doit de s’investir à 100%. On peut parfois passer à côté de certains matchs mais au moins on donne tout pour le peuple lensois. Il n’y a que dans ce club qu’on peut vivre de telles émotions. » …

MB pour SOFOOT.com