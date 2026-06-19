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La torteria des Ochoa, une table de choix
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 17:29

La torteria des Ochoa, une table de choix

La torteria des Ochoa, une table de choix

Six Coupes du monde. Voici le record qui permet à Memo Ochoa d’entrer dans la légende de la Coupe du monde en compagnie de Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Pourtant avant d’avoir son rond de serviette à la table de ces deux monstres, il s’asseyait à celle de Don Polo, une institution de la ville de Mexico fondée par sa famille. Forcément, on a voulu aller goûter.

Généralement, quand on veut bien manger dans une ville inconnue, il faut faire confiance aux locaux. Depuis la sortie de la station Hospital 20 de Noviembre , sur la ligne 12 du métro de la ville de Mexico, il suffit donc de traverser l’avenue Félix-Cuevas et de se glisser dans la longue queue qui se forme devant un établissement à la devanture orange et vert. « Torteria Don Polo, restaurant familial depuis 1956 », annonce la devanture de ce vénérable établissement. Ce qu’elle ne dit pas en revanche, c’est que cette institution du quartier Colonia Del Valle appartient à la famille de Guillermo Ochoa. La légende du football mexicain aux 152 sélections qui vient d’émouvoir le pays en annonçant à 40 ans sa retraite à l’issue de la Coupe du monde y a d’ailleurs servi des tortas et des jus de fruits frais avant de faire des parades.

Par Arthur Jeanne, à Mexico pour SOFOOT.com

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