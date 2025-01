La tombe de Jean-Marie Le Pen à La Trinité-sur-Mer dégradée, indignation à droite

Des gendarmes près de la tombe vandalisée de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-mer, le 31 janvier 2025 dans le Morbihan ( AFP / FRED TANNEAU )

Croix et plaques renversées, marbre fendu : la tombe de Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier et inhumé au cimetière de sa ville natale de La Trinité-sur-Mer (Morbihan), a été dégradée, suscitant de vives réactions de la famille et du Rassemblement national.

"La tombe a été véritablement saccagée, probablement à coups de masse cette nuit", a déclaré à l'AFP Gilles Pennelle, eurodéputé RN et conseiller régional de Bretagne, dénonçant un acte "odieux", "ignoble et abject".

"Le respect des morts est sacré, c'est très profond en Bretagne", a ajouté M. Pennelle, qui a dit avoir été "averti par des Trinitains" dans la matinée.

Selon lui, "la pierre centrale est fendue", "la croix cassée", ainsi que "les plaques" en hommage à Jean-Marie Le Pen et ses parents, inhumés dans le même caveau.

"Je trouve ça honteux, et tout le monde ici trouve ça honteux, même si je n'apprécie pas l'homme. Ce sont des détraqués qui font des choses pareilles. Mais, je vais vous dire, je ne suis pas étonnée que cela soit arrivé", a réagi auprès de l'AFP Catherine, 71 ans, habitante de la commune voisine de Saint-Philibert.

Vendredi en début d'après-midi, une grande bâche recouvrait la tombe de l'ancien leader, dans un cimetière toujours accessible au public, selon des journalistes de l'AFP sur place.

"C'est ahurissant, c'est débile, c'est irrespectueux", s'indigne Michel, 67 ans, sympathisant du RN. "Ça va faire comme la tombe de Pétain sur l'Ile-d'Yeu ou les tombes des juifs en Alsace. Ça me dépasse complètement mais quand on voit le monde actuel dans lequel on vit, plus grand-chose ne m'étonne..."

La fille aînée de Jean-Marie Le Pen, Marie-Caroline Le Pen a posté sur X une photo de la tombe dégradée. "Pas de mot pour qualifier les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré. Ceux qui s'attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants", écrit-elle pour accompagner le cliché.

La même photo a été postée sur X par Marion Maréchal, la petite fille de l'ancienne figure de l'extrême droite. "Vous avez détruit la tombe de nos ancêtres. Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager ?", fustige-t-elle.

- "Acte inqualifiable" -

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, parti issu du Front national, a lui aussi vivement réagi.

"La profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen est un acte inqualifiable, commis par ceux qui ne respectent ni les vivants ni les morts. La morale la plus universelle réprouve déjà ses auteurs : je souhaite qu'ils soient également retrouvés et sévèrement punis par la justice", s'insurge-t-il sur X.

La tombe de Jean-Marie Le Pen recouverte d'une bâche après avoir été vandalisée au cimetière de la Trinité-sur-Mer, le 31 janvier 2025 dans le Morbihan ( AFP / FRED TANNEAU )

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a de son côté dénoncé une "abjection absolue". "Le respect des morts est ce qui distingue la civilisation de la barbarie", souligne-t-il sur le même réseau social.

"Quelle honte", renchérit le président LR du Sénat Gérard Larcher. "Quels que soient nos combats et nos différends politiques, rien ne justifie de vandaliser une sépulture".

Fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier à l'âge de 96 ans, a été inhumé dans le caveau familial le 11 janvier dans le cimetière de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer (Morbihan).

La cérémonie religieuse dans l'église de ce bourg breton de 1.700 habitants avait réuni environ 200 personnes, dont sa fille Marine Le Pen, qui avait repris les rênes du parti cofondé par son père. L'inhumation dans le cimetière s'était déroulée dans la stricte intimité familiale.

Le 22 janvier à Paris, c'est à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce qu'un hommage de toute l'extrême droite avait été rendu à Jean-Marie Le Pen.

Tribun provocateur, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour plusieurs de ses déclarations sur la Seconde guerre mondiale, et pour des injures homophobes.

"Compte tenu du caractère exceptionnel de l'événement de ce jour, la gendarmerie du Morbihan réactivera une surveillance du site" du cimetière, annonce de son côté la préfecture.

La brigade de recherches de la gendarmerie de Lorient a été chargée de l'enquête, ouverte par le parquet de Lorient.