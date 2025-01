La tombe de Jean-Marie Le Pen à La Trinité-sur-Mer dégradée

La tombe de la famille Le Pen à la Trinité-sur-mer le 7 janvier 2025 ( AFP / Loic VENANCE )

Croix et plaques renversées, marbre fendu : la tombe de Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier et inhumé au cimetière de sa ville natale de La Trinité-sur-Mer (Morbihan), a été dégradée, suscitant de vives réactions de la famille et du Rassemblement national.

"La tombe a été véritablement saccagée, probablement à coups de masse cette nuit", a déclaré à l'AFP Gilles Pennelle, député européen RN et conseiller régional de Bretagne, en dénonçant un acte "odieux", "ignoble et abject".

"Le respect des morts est sacré, c'est très profond en Bretagne", a ajouté M. Pennelle, qui a dit avoir été "averti par des Trinitains" dans la matinée.

Selon lui, "la pierre centrale est fendue", "la croix cassée", ainsi que "les plaques" en hommage à Jean-Marie Le Pen et ses parents, inhumés dans le même caveau.

La préfecture du Morbihan a indiqué dans un communiqué que la gendarmerie du Morbihan était "actuellement sur les lieux pour procéder aux constatations" et avait "établi un périmètre de sécurité pour mener à bien ses opérations".

L'une des filles de Jean-Marie Le Pen, Marie-Caroline Le Pen a posté sur X une photo de la tombe dégradée. "Pas de mot pour qualifier les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré. Ceux qui s’attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants", écrit-elle pour accompagner le cliché.

La même photo a été postée sur X par Marion Maréchal, la petite fille de l'ancienne figure de l'extrême droite. "Vous avez détruit la tombe de nos ancêtres. Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager ?", fustige-t-elle.

- "Acte inqualifiable" -

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, parti issu du Front national, a lui aussi vivement réagi.

"La profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen est un acte inqualifiable, commis par ceux qui ne respectent ni les vivants ni les morts. La morale la plus universelle réprouve déjà ses auteurs : je souhaite qu'ils soient également retrouvés et sévèrement punis par la justice", s'insurge-t-il sur X.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a de son côté dénoncé une "abjection absolue". "Le respect des morts est ce qui distingue la civilisation de la barbarie", souligne-t-il sur le même réseau social.

Fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier à l'âge de 96 ans, a été inhumé dans le caveau familial le 11 janvier dans le cimetière de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer (Morbihan).

La cérémonie religieuse dans l'église de ce bourg breton de 1.700 habitants avait réuni environ 200 personnes, dont sa fille Marine Le Pen, qui avait repris les rênes du parti cofondé par son père. L'inhumation dans le cimetière s'était déroulée dans la stricte intimité familiale.

Le 22 janvier à Paris, c'est à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce qu'un hommage de toute l'extrême droite avait été rendu à Jean-Marie Le Pen, rassemblant sur le parvis près de 2000 personnes, en plus des 400 invités à l'intérieur de l'édifice.

Toutes les chapelles de l'extrême droite avaient alors fait le déplacement, y compris l'adversaire de Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais aussi Bruno Mégret, ancien numéro deux du FN qui avait rompu avec Jean-Marie Le Pen en 1998 ou Carl Lang, également dissident. Philippe de Villiers était également présent.

Tribun provocateur, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour plusieurs de ses déclarations sur la Seconde guerre mondiale, et pour des injures homophobes.

"Compte tenu de la sensibilité politique, une surveillance du cimetière de La Trinité-sur-Mer avait été mise en place par le groupement de gendarmerie du Morbihan 48h avant et 72h après les obsèques de M. Le Pen", a souligné la préfecture.

"Compte tenu du caractère exceptionnel de l'événement de ce jour, la gendarmerie du Morbihan réactivera une surveillance du site", est-il ajouté.

La brigade de recherches de la gendarmerie de Lorient a été chargée de l'enquête, ouverte par le parquet de Lorient.